Datering van Doesburgse mammoetresten

De mammoetbekken die in mei 2019 in de IJssel bij Doesburg is gevonden, is bijna 50.000 jaar oud. De mammoet heeft volgens gemeente Doesburg tussen negenenveertig- en drieënveertigduizend jaar geleden in Nederland rondgewandeld.

'Van het bekken en schedelfragment is een heel klein stukje bot afgezaagd om een datering uit te voeren', laat de gemeente Doesburg weten. Bij baggerwerkzaamheden in de IJssel bij de Fraterwaard in Doesburg zijn de mammoetresten in mei van het afgelopen jaar aangetroffen. Archeologen van ADC ArcheoProjecten hebben vervolgens onderzoek gedaan en de botten al enkele maanden in een groot bad opgeslagen. 'Om het bekken en het schedelfragment voor de toekomst te kunnen bewaren, is het van belang dat deze worden geconserveerd', aldus de gemeente. 'Zodra de botten uit het water komen, zijn ze erg kwetsbaar.'



De gevonden botten worden naar verwachting eind van het jaar tentoongesteld in het Stadhuis van Doesburg. 'De mammoetbotten worden zeer langzaam en onder gecontroleerde omstandigheden gedroogd en geïmpregneerd, zodat de botten niet meer uit elkaar kunnen vallen', laat de gemeente weten. 'Ook worden de bekkenhelften, die tijdens de graafwerkzaamheden in drie delen waren gebroken, weer aan elkaar gemonteerd. Daarna is het mammoetbekken klaar voor de tentoonstelling in het Stadhuis van Doesburg.'