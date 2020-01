Acht jaar cel geëist voor schieten op agenten in Winterswijk

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 8 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het schieten op agenten in Winterswijk, eind 2018. Daarbij raakte een agent en een 26-jarige vrouw gewond, die tevens verdachte is in de zaak. Haar hangt alleen een voorwaardelijke celstraf boven het hoofd. Tegen een 27-jarige Apeldoorner, die het OM ook verdenkt van betrokkenheid, wordt ook 8 jaar cel geëist.

Het OM verdenkt alleen de 22-jarige Winterswijker van het schieten. Dat de Winterswijker daarbij op de agent richtte, acht het OM onwaarschijnlijk. De 27-jarige Apeldoorner wordt betrokkenheid bij het incident verweten. De twee mannelijke verdachten worden daarnaast verdacht van poging tot afpersing en vuurwapenbezit.

De twee mannelijke verdachten zitten sinds het incident vast. De 26-jarige vrouw, die in het vuurgevecht geraakt is door een politiekogel, vertelde de rechters dat ze de zaak alleen maar wilde sussen. Dat ze als verdachte wordt gezien, vindt ze onterecht. 'Ik was bijna dood, ik heb 2,5 liter bloed verloren. ik heb zwaargewond in het ziekenhuis gelegen.'

Agenten in 'doodsangst'

De agenten lieten in hun verklaring weten dat zij doodsangsten hebben uitgestaan op 9 december 2018. 'Een gesprek was meteen uitgesloten, we hadden hen niet eens in de ogen gekeken.' Het incident had veel impact op de dienders. 'Voordat ik de drempel overstapte was ik gewoon een politieman, daarna was ik een agent die vocht voor z'n leven', vertelde de agent die werd beschoten.

De andere agent raakte lichamelijk niet gewond, maar ervaart nog dagelijks de gevolgen van het incident. 'Ik voelde de kogels op me afkomen. Ik kon niet zien wie er stonden, maar ik schoot terug. M'n collega ligt op een paar meter afstand misschien wel dood te bloeden. Ik dacht aan mijn vrouw, kinderen en ouders.'

Het leven weer oppakken na het incident valt tegen, vertelt hij. 'Drie maanden na het incident kreeg ik de diagnose PTSS (Posttraumatische stressstoornis). 'Dat schud je niet zomaar van je af. Ik voel me niet veilig en ga nauwelijks meer de deur uit. Van mijn sociale leven is bijna niets meer over.' Het ergste vindt de agent de gevolgen voor zijn gezin. 'Ik kan niet meer de gezellige vader zijn voor m'n kinderen.

Beide agenten eisen een schadevergoeding voor de immateriële schade.

Over en weer geschoten

De schietpartij vond plaats bij een huis aan de Keizersdwarsweg. De politie reageerde daar op een melding van vernieling en bedreiging. De drie verdachten gingen er per auto vandoor maar dreigden terug te komen. Toen agenten ter plaatse waren, keerde de auto inderdaad terug. Op dat moment klonken schoten. Eén agent raakte daarbij gewond.

Wat de aanleiding was van de vernielingen en bedreigingen, is volgens het OM nog steeds onduidelijk. 'Motief van die ruzie is nog steeds niet duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat handelen in verboden middelen het motief zijn, dat zou onder andere blijken uit WhatsApp-gesprekken', vertelde de officier van justitie.

Op 12 februari 2020 doet de rechtbank uitspraak.

