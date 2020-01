Berkelland wil traditie paasvuren behouden

'Door het aantal paasvuren te verminderen, willen wij de traditie behouden', zo laat de gemeente Berkelland weten. De gemeente gaf al eerder aan dat ze de 79 aanvragen die vorig jaar werden ingediend voor een vuur, te veel vond. Hoewel er geen exact getal is gekoppeld aan het maximum, hoopt de gemeente dat de paasvuren dit jaar beter beheersbaar zijn. 'Mede door de extreme droogte en de hoeveelheid aanvragen kon de brandweer vorig jaar niet alles controleren', zegt de gemeente. 'Om het nu beheersbaar te houden, bekijken we of het paasvuur al meerdere jaren is gehouden op deze locatie en dus een traditie is.'



Begin november vorig jaar was er een openbare bijeenkomst over de paasvuren, waarbij inwoners aanwezig konden zijn. 'Het gedeelde beeld was dat traditie belangrijk is', aldus de gemeente. De paasvuren moeten voor 1 maart worden aangevraagd. 'De Veiligheidsregio heeft afstanden vastgesteld waarbinnen de paasvuren veilig kunnen worden aangestoken. Een paasvuur in de (kleine) kernen en buurtschappen is in ieder geval toegestaan als die voldoet aan de richtlijnen.' Als een paasvuur daarbuiten ligt, moet er volgens de gemeente sprake zijn van een traditie. 'Dan kan er alleen gestookt worden als er al vele jaren op die plek een paasvuur wordt ontstoken.'