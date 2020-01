GroenLinks wil afvalregeling voor kleine, ideële organisaties

De huidige planning is dat er in Arnhem vanaf 1 juli betaald wordt per zak restafval die weggebracht wordt. Afvalinzameling voor burgers is daarmee geregeld, en bedrijven kunnen contracten afsluiten. Maar kleine, ideële organisaties vallen tussen wal en schip, meent fractievoorzitter Mark Coenders.

Als voorbeeld haalt hij kringloopwinkel Vincentrum aan. Zij proberen tweedehands spullen, soms na een kleine reparatie, te verkopen. Met de opbrengst worden kleinschalige projecten gefinancierd. Wat uiteindelijk geen waarde meer blijkt te hebben, blijft over als afval. En daarvoor wil GroenLinks een regeling. 'Zodat zij hun goede werk kunnen blijven doen', betoogt Coenders.

'Werken juist mee aan hergebruik'

'Het is belangrijk dat we afval goed scheiden', vervolgt hij. 'Kleine organisaties lopen hierbij soms tegen belemmeringen aan. Dit is zonde, want veel van hen werken juist mee aan hergebruik van afval.'