Gelredag 8 februari: Museum Het Valkhof, Nijmegen

Koningen, stoere ridders, mooie jonkvrouwen, schurken, kastelen en duistere steden kom je tegen in films en tv-series over de middeleeuwen, in boeken en sprookjes. Maar hoe leefden mensen echt 1000 jaar geleden? Wat weten de wetenschappers ervan? En wat vertellen de originele voorwerpen uit de middeleeuwen ons? Ontdek dit in de tentoonstelling Middeleeuws Vernuft met maar liefst 35 hands-on stations en talloze originele voorwerpen. Al deze objecten onthullen verhalen over mensen die in de middeleeuwen leefden en net zoals jij en ik op zoek zijn naar de beste en betere manieren van leven.

Ontdek welke middeleeuwse uitvindingen wij vandaag de dag nog steeds gebruiken. Ga op zoek naar vernuftige oplossingen en vernieuwingen. Zet een middeleeuwse bril op, verdedig je stad of bouw kastelen zoals wij die nu nog kennen. Ga te paard en doe mee aan een lansgevecht, smeed een zwaard of schiet met buskruit. Dans de blaren op je voeten in kleding volgens middeleeuwse mode.

Bezoekers van de Gelredag krijgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur gratis toegang tot de tentoonstelling Middeleeuws Vernuft. Vanuit Museum Het Valkhof nemen gidsen u ook mee naar het nabijgelegen Gebroeders van Lymborch Huis in de Burchtstraat. Hier hadden de beroemde Nijmeegse kunstenaars hun atelier. In de middeleeuwse kelders onder het huis krijgen bezoekers een goede indruk hoe de Gebroeders van Lymborch en hun tijdgenoten hebben geleefd. Aansluitend op de rondgang door het huis en de kelders is er een veiling van bijzondere Ridders van Gelre-attributen. De opbrengst komt ten goede aan de stichting Maelwael-Van Lymborch. Bij een grote brand in hun opslagloods in november vorig jaar raakte de stichting al haar spullen voor de grote middeleeuwse festivals kwijt. Met een inzamelingsactie hoopt de stichting de schade snel te kunnen herstellen.