Bekende snackbar uit New Kids niet naar Openluchtmuseum

De snackbar in Maaskantje uit New Kids Turbo. Foto: Wikipedia/Mark van Seeters

In het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is geen plaats voor snackbar 't Pleintje uit Maaskantje. Deze Brabantse frietkot uit de populaire serie New Kids moet wijken voor een nieuwe cafetaria. Een initiatief om de keet in Arnhem te krijgen, vindt bij de museumleiding geen gehoor.

Woordvoerder Maaike van Dam van het Nederlands Openluchtmuseum is duidelijk in haar reactie. 'Nee, dat gaan we niet doen. Als wij gebouwen opnemen in het museum, dan moeten die in brede zin een plaats hebben in de Nederlandse geschiedenis. Of ze moeten symbool staan voor een kentering in onze geschiedenis. Aan die voorwaarden voldoet de snackbar niet.'

Een scène uit New Kids, opgenomen in de cafetaria:

De snackbar in het Brabantse dorp Maaskantje bestaat echt, tenminste nog even. Het pand werd een aantal jaar geleden verkocht en gaat plaatsmaken voor een modernere snackbar. Binnenkort gaan de drie geschakelde bouwketen tegen de vlakte.

'Doodzonde om te slopen'

Erfgoedvereniging Heemschut in Amsterdam zet zich in voor de bescherming van cultuurmonumenten, bijvoorbeeld kerken, en deed een poging om de cafetaria uit New Kids te redden. Ze vroeg het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem om 't Pleintje op te nemen in de collectie.

Nu de vereniging in Arnhem nul op het rekest heeft gekregen, is niet duidelijk wat met de snackbar gaat gebeuren. 'Laten we eerlijk zijn, het is doodzonde om die snackbar te slopen', zegt Christian Pfeiffer van de erfgoedvereniging tegen Omroep Brabant.