Top-10 plek voor het Graafschap College in Doetinchem

Het Graafschap College staat in de top tien van beste opleidingsinstituten volgens de Keuzegids mbo 2020. Net als in 2019 eindigde de Doetinchemse school op een gedeelde negende plek.

'Mooie resultaten waar het Graafschap College trots op is', aldus de school op haar website over alle vermeldingen in de gids. Naast de algemene ranglijst behaalden alle profielen in de sector Hout en Meubel de status van topopleiding en daarnaast werd ze verkozen tot de beste opleiding in haar sector van Nederland.

De gids beoordeelt en vergelijkt de behaalde resultaten van de scholen op basis van de cijfers van het ministerie van Onderwijs en op grond van de JOB-enquête. Deze JOB-enquête is een tevredenheidsonderzoek die wordt uitgevoerd onder studenten om de kwaliteit van hun opleiding te peilen. Wanneer een opleiding tijdens de beoordeling 75 of meer punten behaald, krijgt het de titel topopleiding.



Het Doetinchemse roc geeft aan dat ondanks het mooie resultaat in de Keuzegids, de school moet blijven werken aan de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van studenten. Vorig jaar was het Graafschap College ook gedeeld negende volgens de gids en werd de opleiding Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer verkozen als beste opleiding in haar sector.