Meer misdrijven in 2019, maar hoe is dat in jouw gemeente?

Aan de jarenlange daling van het aantal misdrijven is vorig jaar een einde gekomen. In heel Nederland werden ruim 800.000 misdrijven geregistreerd. Dat is een stijging van 4 procent in vergelijking met 2018. In Gelderland was dat in steden als Arnhem, Nijmegen en Tiel duidelijk meer.

In Arnhem zijn in 2019 11.623 misdrijven gepleegd, bijna 10 procent meer dan in 2018. Per 1000 inwoners zijn er 73 misdrijven gepleegd. In Nijmegen werden vorig jaar bijna evenveel misdrijven gepleegd: 11.760. Dat is een stijging van ruim 6 procent en 66,5 misdrijven per 1000 inwoners.

In Tiel waren er 26 procent meer misdrijven, maar dat komt ook omdat het absoluut gezien om een betrekkelijk klein aantal ging: 2556 misdrijven. Dat is zo'n 61 misdrijven per 1000 inwoners.

Landelijk gezien werden vooral flink meer fraudegevallen genoteerd. De fraude met handel via het internet steef met 31 procent. Fraude met betaalproducten - zoals bankrekeningfraude of het verkrijgen van rekeningnummers via phishing of skimming - steeg zelfs met 67 procent. Het aantal woninginbraken daalde vorig jaar wel met 8 procent tot 39.000.

