Crowdfunding voor renovatie Openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal

Cultuurbedrijf RIQQ start een crowdfundingsactie waarbij bedrijven en particulieren voor 500 euro een bankje (voor 4 personen) kunnen kopen. Het geld van de crowdfunding is bedoelt voor de renovatie van Openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal.

Wie vijf bankjes ‘aanschaft’ krijgt men de zesde cadeau inclusief naamsvermelding op het gekochte bankje. Inmiddels zijn al tien bankjes verkocht.

Om Openluchttheater de Pinkenberg nog jarenlang mee te kunnen laten gaan heeft gemeente Rheden in 2018 besloten tot een grondige renovatie. In 2019 is gestart met de renovatie en de eerste fase, waarbij de elektra is vernieuwd en het toiletgebouw grondig is opgeknapt.

Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Ook zijn alle nog te realiseren werkzaamheden in kaart gebracht en zijn voorbereidingen getroffen voor de werkzaamheden die in het kader van Natura 2000 wetgeving uitgevoerd moeten worden.

Opknapbeurt voor tribune

In 2020 hoopt de gemeente te kunnen starten met het belangrijkste deel van de renovatie: de tribune en het podium. Met name de tribune is toe aan een opknapbeurt: de trapsgewijze opbouw is langzaam maar zeker verworden tot een gladde helling waarop houten zittingen en leuningen voor weinig comfort zorgen.

De overkapping heeft in de afgelopen jaren te lijden gehad onder de weersomstandigheden en is ook aan vervanging toe. Om dit alles te financieren heeft de gemeente middelen beschikbaar gesteld en zijn inmiddels subsidieaanvragen naar externe fondsen uitgezet. Met deze middelen wordt een basis gelegd voor een mooie toekomst voor het theater. Kijk voor meer info op www.depinkenberg.nl.