Gelders-Limburgse kerk viert achthonderdste verjaardag

De meeste Nederlanders kennen de Munsterkerk in Roermond van de ruitenaas in het kaartspel, maar het bouwwerk heeft ook een hele bijzondere geschiedenis. Graaf Gerard IV van Gelre en Zutphen gaf de opdracht om de Munsterkerk in Roermond te bouwen. Op 1 oktober 1220 wijdde bisschop Engelbert van Keulen het gebouw in voor de eredienst. Dat betekent dat de Munsterkerk dit jaar precies achthonderd jaar bestaat.

Op het moment van de kerkwijding was Roermond onderdeel van het graafschap Gelre. Dat strekte zich uit vanaf de Veluwe en de westelijke Achterhoek tot diep in de Betuwe en het huidige Noord- en Midden-Limburg.

De Gelderse graaf wilde in dat gebied graag een cisterciënzerklooster stichten waar hij en zijn nakomelingen begraven konden worden. Zo ontstond de Munsterkerk als onderdeel van een abdij.

Uiteindelijk zijn alleen graaf Gerard IV van Gelre en Zutphen en zijn vrouw Margaretha van Brabant in de Munsterkerk begraven. Onder de koepel kunnen we hun kleurrijke praalgraf nog altijd bewonderen. Het is het oudste dubbelgraf in Nederland en België.

Pierre Cuypers

De Munsterkerk in Roermond heeft dus een duidelijke Gelderse oorsprong. Het gebouw is ook altijd voor de eredienst gebruikt. Alleen tijdens de Franse revolutie tussen 1797 en 1803 had de kerk een andere bestemming. Tot dat moment was de Munsterkerk een Gelderse kerk. Daarna werd Roermond vanaf 1815 onderdeel van de provincie Limburg.

Het huidige uiterlijk kreeg de Munsterkerk in de negentiende eeuw. De Roermondse architect Pierre Cuypers liet de middeleeuwse kloostergebouwen slopen en voegde vier torens aan de kerk toe.

Ridders van Gelre

Het hele jaar zijn er speciale activiteiten om achthonderd jaar Munsterkerk te vieren. Er komen onder andere muziekoptredens en tentoonstellingen in de kerk en museum het Cuypershuis in Roermond.

Al sinds 2018 is in de kerk een korte film te zien die de band tussen de Munsterkerk en de Gelderse geschiedenis onderstreept. Omroep Gelderland zendt vanavond een aflevering van het tv-programma Ridders van Gelre uit waarin de Munsterkerk te bewonderen is. De uitzending is vanaf 17.20 uur te zien en wordt ieder uur herhaald.

Het eerste deel van de uitzending is nu al hier te bekijken.