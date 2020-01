Toch weer levende standbeelden in Ede, World Living Statues misschien naar buitenland

Ook dit jaar zijn er weer levende standbeelden te bewonderen in Ede. Het NK Living Statues wordt in juli in het centrum gehouden, zo maakt de organisatie bekend.

De stad is op 5 juli het toneel van het Nederlands kampioenschap. Ook een jaar later zal het NK in Ede gehouden worden.

Er wordt gewerkt aan een 'langdurige relatie met Ede', zegt organisator Robin Hagen op Radio Gelderland. 'We hebben het negen jaar in Valkenburg gedaan. Ik hoop in Ede toch wel de 10 jaar te halen.'

Ede voelt volgens hem als 'een warm bad'. De afgelopen jaren werd er al 'Statues by night' gehouden, maar dat evenement was in 2019 voor het laatst. Met het NK hoopt Hagen zo'n 20.000 bezoekers naar Ede te trekken.

Het NK werd vorig jaar nog in Arnhem werd gehouden, samen met het World Living Statues Festival. In februari maakte Hagen bekend het Arnhemse festival niet meer levend te kunnen houden. Het 'bedelen' om subsidies was volgens de organisator te ingewikkeld om het festival nog te kunnen organiseren.

Over de toekomst van het World Living Statues Festival is nog geen duidelijkheid. 'Ik praat nog met vijf steden in binnen- en buitenland', zegt Hagen. Twee daarvan bevinden zich in Nederland, één in een ander Europees land en twee buiten Europa. 'Ik hoop daar binnen drie à vier weken meer duidelijkheid over te krijgen.'

