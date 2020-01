De Stelling: 'Vliegschaamte is onzin'

De Veluwe was vorig jaar de populairste binnenlandse bestemming onder vakantiegangers. Maar gaan we over de grens, dan pakken we graag het vliegtuig. Het aantal vliegvakanties steeg vorig jaar met 3 procent, zo blijkt uit onderzoek van NBTC-NIPO Research.

Vandaag begint in Utrecht de Vakantiebeurs, waar heel veel Nederlanders hun inspiratie opdoen voor hun (buitenlandse) vakantie van dit jaar. Moeten we nog wel vliegen door de druk op het milieu? De term vliegschaamte is afkomstig uit Zweden, daar flygskam genoemd. Mensen beseffen steeds meer hoe slecht vliegen is voor het milieu en zoeken daarom naar alternatieven.

Met bijna 20 procent van alle stemmen werden woorden met 'schaamte' gekozen tot het Onze Taal-woord van 2019. Volgens het genootschap is het een 'steeds vaker gebruikt achtervoegsel waarmee men aangeeft dat men zich schaamt over de in het eerste deel van het woord genoemde zaak, naar analogie van vliegschaamte: babyschaamte, bezorgschaamte, vleesschaamte'.

