Spoedeisende psychiatrische hulp 'zonder dwang' in Nijmegen en Arnhem

Verwarde mensen in een politiecel, daar willen ze in Arnhem en Nijmegen graag van af. En dat gaat ook gebeuren, want deze week neemt de instelling voor geestelijke gezondheid Pro Persona nieuwe centra in gebruik voor mensen die spoedeisende psychiatrische hulp nodig hebben.

Pro Persona hoopt dat hierdoor minder mensen met een acuut psychisch probleem in een politiecel terechtkomen. Een van die plekken komt in Nijmegen.

'Dit is een nieuw concept bij ons', zei bestuurder Cecile Exterkate woensdag op Radio Gelderland. 'We proberen hiermee met zoveel mogelijk mensen dwang in de psychiatrische zorg maximaal te voorkomen. Dat doen we door de hele tijd contact te houden met de patiënt, doordat er veel verpleegkundigen zijn die de-escalerend werken als iemand heel erg in de war is.'

Luister naar het fragment. De tekst gaat daaronder verder.

Mensen met ernstige psychiatrische nood worden in een zogenoemde high en intensive care direct opgenomen, zonder dwang en in een veilige en beschermde omgeving opgevangen.

Geen scherpe kanten aan meubels

Exterkate: 'We hebben hier ruimtes waar je jezelf niet kunt beschadigen. We zien vaak dat verwarde mensen die bij ons binnenkomen eigenlijk niet goed zicht hebben op allerlei dingen die gevaarlijk voor ze zijn. In deze ruimtes hebben tafels, stoelen en de wc's geen scherpe hoeken. We hopen dat het niet gebeurt, maar als met de stoelen wordt gegooid, dan kunnen de patiënten zichzelf geen pijn doen, omdat het zachte stoelen zijn, met zachte kussens.'

Als je op deze nieuwe plek hier bij ons bent, dan ben je in een fase waarin je een gevaar voor jezelf en voor je omgeving bent Bestuurder Pro Persona

'Als je op deze nieuwe plek hier bij ons bent, dan ben je in een fase waarin je een gevaar voor jezelf en voor je omgeving bent', gaat Exterkate verder. 'Gelukkig zijn het vaak kortdurende periodes waarin dat zo is en met elkaar bekijk je hoe je dat gevaar zoveel mogelijk kunt beperken.'

In de regio Nijmegen waren vroeger 160 bedden voor spoedopvang, dat zijn er nu honderd. De 24 nieuwe hic-plekken vallen daaronder. Pro Persona zet die ruimtes als het even kan in voor patiënten die zonder dwang kortdurend worden behandeld. Familie kan er ook logeren. Over drie maanden opent ook in Arnhem een soortgelijk centrum.

'Liever mensen thuis behandelen'

Achter het mindere aantal bedden zit een visie. Exterkate: 'Het liefst worden mensen in hun eigen omgeving geholpen en behandeld.'

Maar als dat echt niet gaat, is een opname mogelijk, al dan niet gedwongen, aldus de bestuurder van Pro Persona. 'Onze mensen zijn de afgelopen jaren heel veel bij de mensen thuis geweest. Dit doen we om zoveel mogelijk van onze mensen bij elkaar te brengen. Je bent als patiënt in een veilige omgeving met zorgvuldig en geschoold personeel.'

Wel is er een tekort aan personeel. Hierdoor staat intensieve begeleiding thuis onder druk. 'In die spagaat zitten we', aldus Exterkate. De bestuurder constateert dat de ambulante zorg voor psychiatrische zorg aan huis na de daling van het aantal bedden 'nog niet op het niveau is van wat we zouden willen'. 'Ik hoop dat dit een overgangsfase is.'

Crisisbeoordelingskamer

Om te voorkomen dat verwarde mensen in een politiecel belanden, heeft Pro Persona aan de Nijmeegse Baan er een crisisbeoordelingskamer bij. 'We hebben met de politie de afspraak dat als iemand na een melding psychiatrische hulp nodig heeft en niet in een politiecel thuishoort, agenten met die persoon naar ons komen.'

De eerste patiënten in Nijmegen melden zich de komende twee dagen.