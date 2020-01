Stichting Behoud SKB roept Santiz op fusie ziekenhuizen ongedaan te maken

De stichting Behoud SKB, die niet is uitgenodigd voor de regiogroep die zich buigt over de toekomst van de ziekenhuizen in de Achterhoek, roept ziekenhuisbestuur Santiz op de fusie tussen het SKB en het Slingeland ongedaan te maken zodat beide ziekenhuizen zelfstandig verder kunnen gaan.

In een open brief aan het Santizbestuur wordt een toekomstige samenwerking tussen het Slingeland in Doetinchem en het SKB in Winterswijk niet uitgesloten, waarbij de ziekenhuizen zich ook richten op de topklinische ziekenhuizen Rijnstate in Arnhem (Slingeland) en MST in Enschede (SKB).

Geen vertrouwen

In de open brief wordt gesteld dat er geen vertrouwen is in een gelijkwaardige fusie tussen beide Achterhoekse ziekenhuizen en dat 'de medisch specialisten van het SKB met hun vragen weinig serieus worden genomen. En: 'In het medisch specialistisch collectief Achterhoek is een verhouding ontstaan van een bovenliggende en een onderliggende partij.'

Daarom pleit de stichting Behoud SKB voor 'bestuurlijk defuseren' en moet ziekenhuisbestuur Santiz een stapje terug doen: 'Creëer rust en vooral ruimte voor een ontwerp van een doordacht plan.'

Belofte

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en het Slingeland Ziekenhuis zijn bestuurlijk gefuseerd waarbij twee jaar geleden de belofte werd gedaan dat er twee gelijkwaardige ziekenhuizen naast elkaar zouden blijven bestaan.

Santiz maakte eind vorig jaar echter bekend dat er afdelingen van het SKB zouden worden overgeheveld naar de nieuwbouw van het Slingeland in 2025. Een besluit dat inmiddels voorlopig is teruggedraaid. De juridische fusie staat voor 1 januari 2021 op stapel.

De stichting Behoud SKB, voortgekomen uit de stichting Vrienden van het SKB, bestaat uit de Winterswijkers Hendrik Jan Mensink, Jan Bart Wilschut en Anjo Joldersma.

