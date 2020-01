Opening Lelystad Airport onzeker na advies, 'Red de Veluwe' blij

De luchtvaart in Nederland mag alleen groeien als de sector de uitstoot van stikstof weet te beperken. Dat zegt de stikstofcommissie-Remkes dinsdag in een advies aan het kabinet over de luchtvaart.

Remkes vindt het niet meer dan eerlijk dat de luchtvaart, net als andere sectoren, een evenwichtige bijdrage levert aan vermindering van de uitstoot. Als dat niet gebeurt, mag Schiphol niet meer groeien. En ook Lelystad Airport mag alleen open voor vakantievluchten als de uitstoot van stikstof daalt.

Weerstand op Veluwe

Dat laatste is voor veel mensen op de Veluwe interessant. Veel van de vluchten zouden over dit gebied gaan en dat zorgt al lange tijd voor de nodige weerstand.

Jaap Kloosterziel van stichting Red de Veluwe reageert verheugd op het nieuws. 'Het allerbelangrijkste in dit rapport is natuurlijk dat de luchtvaart niet mag groeien, totdat de stikstofuitstoot in de luchtvaart in Nederland is verminderd. Dat betekent in onze ogen dat Lelystad Airport voorlopig niet open kan. Als het kabinet het advies tenminste overneemt. Maar wij denken dat het niet anders kan, dan dat dat gaat gebeuren.'

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zei de laatste tijd steeds het rapport van de commissie-Remkes af te willen wachten. 'Het zou wel heel erg raar zijn als ze dat advies nu niet zou overnemen', zegt Kloosterziel hoopvol. Toch, zo weet hij, kan het altijd zo zijn dat er nog een uitweg wordt bedacht om de plannen door te laten gaan.

'Het spel is nog niet gespeeld'

'Een list zit er altijd wel in, we zijn nog op onze hoede. Het spel is nog niet uitgespeeld. Er moet nog een heleboel gebeuren voor Lelystad Airport definitief van de baan is. Maar we hebben vanavond wel even een feestje', zegt hij.