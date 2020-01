Ambtenaren doelwit van bedreigingen, tientallen gevallen bekend

door Gerwin Peelen

Het RIEC is het overheidsinstituut dat de strijd aangaat tegen ondermijnende criminaliteit. Ze stelden ondermijningsbeelden op van de 51 gemeenten in Gelderland. Bootsma ziet dat naast bestuurders zoals burgemeesters ook ambtenaren worden benaderd. 'Of ze worden 'positief benaderd' om iets voor elkaar te krijgen, maar we zien ook dat ze bedreigd worden.' Volgens Bootsma gebeurde dat zeker tientallen keren in Gelderland.

Soms gaat dat heel subtiel. 'Als je elke vrijdag naar de supermarkt gaat en je ziet constant daar iemand lopen aan wie je geen vergunning hebt gegeven, dan kan dat een heel unheimisch gevoel geven', legt Bootsma uit.

'Blij dat ambtenaren naar voren stappen'

Bootsma is blij dat ambtenaren aan de bel trekken. 'Ik ben blij dat met de bewustwording bij gemeenten en dat ook ambtenaren naar voren stappen en zeggen: dat heb ik ook meegemaakt.'

Eerder werd al duidelijk dat het RIEC ook signalen heeft dat voetbalverenigingen gesponsord worden met crimineel geld. 'We zien dat het idee is dat het gebeurt, maar de signalen zijn niet zo concreet dat ik dat gelijk kan duiden. Het is iets om echt te onderzoeken.'

Peter van 't Hoog - gedeputeerde bij de provincie - ziet ook de risico's van sponsoring met crimineel geld. 'Hier zit zeker een risico. Het is relatief gemakkelijk om geld zo wit te wassen, sponsoring is immers legaal. Sportverenigingen moeten daar alert op zijn en niet elke geldschieter is zomaar een goede sponsor. Dat besef is nodig in onze samenleving.'

Bekijk het gesprek met Albert Bootsma.