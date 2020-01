Visser maait noodgedwongen wier, omdat de vangst tegenvalt

'Heel veel Zuiderzeevissers zijn eendenboer geworden, maar dat is voor mijn tijd', vertelt Engelgeer in het programma Straal Voorbij. 'Toen ik begon zette je begin april je fuiken en stonden ze tot november. Nu heb ik ze in april gezet en eind mei lagen ze weer in de schuur.'

Vreselijk eentonig

Vanwege de slechte visvangst is Engelgeer wier gaan maaien. 'Dat doe je voor het geld, want het is vreselijk eentonig werk.' Het maaien is voor de recreatievaart wel belangrijk omdat het wier in de schroeven kan komen. Met een speciale maaibalk wordt het wier korter gemaakt. 'Maar ik ben liever aan het vissen, dat is veel avontuurlijker.'

Iets anders gaan doen, ziet hij niet zitten. 'Wat zou ik moeten gaan doen? Ik heb dit 45 jaar gedaan. Ik moet er niet aan denken om iets anders te gaan doen.'

