Handgranaat wellicht neergelegd door 'derde partij', zegt advocaat

Op maandagochtend werd een granaat gevonden bij een appartementencomplex in Kerkdriel. Alles lijkt er op te wijzen dat het explosief een dreigement is aan het adres van familie De Groot van de internationale fuithandelaar in Hedel.

Het familiebedrijf had meerdere keren te maken met cocaïne die verstopt zat in ladingen groenten en fruit. Toen hiervan aangifte werd gedaan, werd de familie - maar via hen ook het personeel - al ernstig bedreigd.

Lees ook: 'Handgranaat was bedoeld voor zoon bedreigde fruithandel'

Taco van der Dussen spreekt namens de familie van fruitbedrijf de Groot. 'Het is heel afschuwelijk wat er is gebeurd.'

Aanhakers

Naast de reactie op de gebeurtenis op maandagochtend wil hij ook nog iets anders kwijt. Volgens de advocaat moet er rekening gehouden worden met derde betrokken partij. Hij noemt ze 'aanhakers'. Mensen die zich voordoen als lid van een drugsbende. 'Dat scenario is voor de hand liggend, helaas. Dat betekent dat mijn cliënt niet alleen last heeft van drugsleverantie, maar ook van mensen die daar een afpersing of bedreiging op gaan baseren.' Van Dissen noemt het een tragische situatie.

'Een scenario om rekening mee te houden'

Bewijs voor zijn vermoeden is er niet. 'Er is geen bewijs, maar er ook geen bewijs dat de personen die nu in voorarrest zitten een link hebben met een Colombiaanse drugskartels.' Toch is het volgens hem een scenario om rekening mee te houden. 'Er gebeurt nu iets terwijl de verdachten vast zitten.' De familie hoopt natuurlijk dat persoon die de handgranaat heeft neergelegd wordt gepakt. Van Dissen: 'Dat is nu heel spannend.'