VIDEO | Aap raakt zwanger, mogelijke vader gesteriliseerd

ARNHEM -

Chimpansee Ghineau uit Burgers’ Zoo is dinsdag voor de tweede keer gesteriliseerd. Dit was nodig, omdat een andere chimpansee zwanger is en de dierentuin niet weet of Ghineau de vader is. Het beest mag zich niet voortplanten, omdat het een kruising is van twee soorten chimpansees en hij niet raszuiver is. Omdat er nu twijfels bestaan over het succes van de eerste operatie werd het beestje voor de zekerheid opnieuw geopereerd.