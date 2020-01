Bingo-organisatoren gezocht

We zijn op zoek naar mensen die in samenwerking met ons bingo's willen organiseren. Op deze manier willen we wat meer inkomsten genereren voor de boerderij aangezien we geen subsidie krijgen. Concreet zoeken we mensen die een een bingomiddag of avond op touw willen zetten en dat vervolgens blijvend willen voortzetten. Bijvoorbeeld in het weekend en op de woensdagmiddag.



Uiteindelijk zouden we het graag uit willen bouwen, naar misschien wel 1x per week. Lijkt je dit leuk om dit samen met ons op te gaan pakken? Dan komen we graag met je in contact.



Bent u dol op bingo en kunt u hier bij helpen? Reageer dan hieronder.





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: