Spullen gezocht voor weggeefhoek buurthuis de Duiventil

We zijn op zoek naar leuke spullen voor onze weggeefhoek in buurthuis de Duiventil. Dit mag van alles zijn; van speelgoed tot aan huishoudelijke apparaten, het maakt niet uit. Wel is het belangrijk dat de spullen niet al te groot zijn, zodat deze in onze kasten passen en dat deze schoon, heel en compleet zijn. Heb je thuis iets liggen waar je niks mee doet? Dan komen we graag met je in contact.



Heb je geen spullen maar wel tijd over? Ook dat zouden we heel erg fijn vinden. Tevens zijn we namelijk op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het opzetten van verschillende activiteiten. Denk aan bijvoorbeeld sjoelen, kaarten, een repaircafé of iets in die richting. Op deze manier hopen we meer mensen met elkaar te kunnen verbinden, waarbij de focus ligt op mensen uit de omgeving van het Duifje in Arnhem.



Heeft u spullen liggen of lijkt het u leuk om een handje te helpen als vrijwilliger? Reageer dan hieronder.

