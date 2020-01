Voetbalverenigingen worden gesponsord met crimineel geld, zegt de provincie

De provincie Gelderland zegt signalen te hebben dat voetbalverenigingen worden gesponsord met crimineel geld. Dat staat in een rapport over ondermijning.

Om hoeveel voetbalverenigingen het gaat en hoe concreet die verdenkingen zijn is niet bekend. Omroep Gelderland vroeg in december aan alle gemeenten in Gelderland of ze dit soort vermoedens hadden. Daarop reageerden zo'n 30 gemeenten dat ze die signalen niet hadden. Een paar gemeenten gaven aan dat die informatie vertrouwelijk is.

Volgens de provincie zijn kwetsbare groepen in de samenleving vatbaarder voor het grote geld in de criminaliteit. Door deze groep kansen te bieden of te helpen uit de criminele wereld te ontsnappen moet dat worden voorkomen.

Negen ton

De provincie wil de komende jaren steeds 900.000 euro uittrekken om ondermijning aan te pakken. Dit jaar is daar nog 550.000 euro voor uitgetrokken. In het rapport wordt ondermijnende criminaliteit 'een sluipend gif' genoemd dat langzaam zorgt voor het afsterven van de democratische rechtsstaat.

Ondermijning duidt op criminele activiteiten waarbij legale structuren worden misbruikt. Voorbeelden zijn vele garages of telefoniewinkels waar nauwelijks klandizie is, maar met hoge uitgaven. Dit kan duiden op een dekmantel voor witwaspraktijken.

Of denk aan vakantieparken en campings worden gebruikt voor illegale of permanente bewoning, illegale prostitutie en drugshandel.