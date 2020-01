Is deze klimaatkamer het geheime wapen voor olympisch succes?

De Olympische Spelen in Tokio deze zomer, veel topsporters werken er al lang naar toe. Naast de sporters zijn onderzoekers van onder meer het Radboudumc in Nijmegen ook al jaren met de Spelen bezig. Zij bereiden de atleten voor op extreme omstandigheden in de Japanse miljoenenstad.

Wethouder Henk Wessel is heel gelukkig met deze toekenning: “Deze subsidie zie ik als een beloning voor onze gedegen manier van werken. We zijn namelijk al jaren bezig met het klimaatbestendig maken van onze wijken. Met het toekennen van dit forse bedrag spreek de minister haar vertrouwen uit over onze aanpak.”

In de periode oktober 2020 tot juli 2021 gaat een gedeelte van Oostendorp, dat ligt tussen Klokbekerweg, Veldbloemenlaan en de Paardenbloem, op de schop. Hierover volgt op 19 februari as. een inwonersbijeenkomst. De inwoners ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. In oktober ontvangen de omwonenden een brief, over de periode waarin hun straat aan de beurt is.

Innovatie

Volgens wethouder Henk Wessel kijkt de gemeente Elburg al langere tijd naar methodes om in te spelen op de klimaatverandering: “Onlangs hebben we in ’t Harde een wateropvangsysteem aangelegd met een grote waterberging, waardoor de kans op overlast bij overvloedige regenval aanzienlijk is afgenomen. Verder koppelen we al zo’n tien jaar bij een herinrichting de regenpijpen van huizen aan zogenoemde infiltratiebuizen. Nu hebben we een innovatie: de fundering van de wegen in de wijk krijgt een waterbergende functie. Het regenwater stroomt in een goot en daarna in de absorberende ondergrond onder de weg. De regenpijpen zijn hier ook op aangesloten. Hierna stroomt het water geleidelijk in de directe ondergrond in plaats van naar het riool. Dat verkleint weer de kans op een overbelast riool en voorkomt uitdroging van de bodem.”

Naast de innovatie onder de wegen zijn er nog overige projecten. Zo kijkt de gemeente naar de mogelijkheid om hittestress tegen te gaan. Daarnaast brengt de gemeente planten aan die de biodiversiteit vergroten.

In deze gesubsidieerde projecten gaat het om het combineren van de kwaliteit van de leefomgeving, de energietransitie, de mobiliteit en biodiversiteit. Net als de andere projecten worden de ervaringen en leereffecten voor de kennisontwikkeling goed bijgehouden. Vervolgens onderzoekt de Hogeschool Van Hall Larenstein de resultaten.

