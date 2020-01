Evert hoopt dat het snel gaat vriezen

Evert Wezinkhof is 58 jaar en een geboren en getogen Ruurlonaar. Hij kijkt uit over twee hectare water. ‘Alle ingrediënten voor een prachtige ijsbaan zijn er. Helaas is het water nog steeds acht graden.'

‘Joke, Evert hier,’ zegt hij al bellend. ‘Zeg, hoe lang zit ik al in het bestuur van de ijsclub?', vervolgt hij lachend. Wezinkhof is een vrolijke man die, als hij met praten zijn geld zou verdienen, waarschijnlijk miljonair zou zijn geworden.

‘Van oudsher ben ik boer, maar ik ben er in 2002 mee gestopt. Ze gingen een industrieterrein bouwen op een stuk land van mij. We konden wel door, maar dan voor 50 procent. Dat zag ik niet zitten.’

Evert heeft samen met zijn dochter Ruth een prima lunch geregeld in het gebouwtje naast de ijsbaan. Het water rimpelt in de wind en 600 meter verderop staan een paar bomen wat meewarig mee te waaien. Ze hopen dat de temperatuur gaat dalen, zodat kinderen zich kunnen vermaken op de ijsbaan.

'Zin in een weekje hectiek'

De ijsclub is de grootste vereniging in Ruurlo. Van de 9000 inwoners zijn er 1000 lid van de club. ‘We hebben de hoop gevestigd op februari. We hopen op een mooie vorstperiode. We zijn er klaar voor. Ik heb wel weer zin in een weekje hectiek. Het zou ook wel fijn zijn voor het dorp. Want het is altijd zo’n saamhorige bedoening op de ijsbaan. Iedereen is vrolijk, behulpzaam en in een goede bui.’

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een andere Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.