Relatief rustige jaarwisseling in Betuwse gemeenten

Met een kleine 14.000 euro schade in Overbetuwe en ruim 3000 euro schade in Lingewaard was het een relatief rustige jaarwisseling voor de twee gemeenten. Maar iedere euro schade is er een te veel, laten beide gemeenten weten. Waarnemend burgemeester Josan Meijers van Lingewaard is blij dat in Den Haag naar maatregelen wordt gekeken om vuurwerkmisbruik tegen te gaan.

'Het is teleurstellend om een toename te zien van de schade door vuurwerk in Lingewaard. Het is onacceptabel dat de gemeenschap telkens de rekening gepresenteerd krijgt van dit feestje', benadrukt Meijers. In haar gemeente werden dertig verkeersborden, twee vuilnisbakken en een zoutbak vernield. Fors meer dan vorige jaarwisseling.

Voorlopige bedragen

In Overbetuwe ging het eveneens om verkeersborden en prullenbakken, maar ook een glijbaan. De schade was met 14.000 euro hoger dan in Lingewaard. 'Het gaat om een voorlopig bedrag, want er kan altijd nog schade ontdekt worden de komende weken. Hoeveel schade aan particuliere eigendommen is aangebracht, weten we niet', stelt de gemeente.

En hoewel het in de twee gemeenten niet tot hevig geweld of vandalisme kwam, baalt men wel van de schade. 'De kosten van de reparaties worden betaald uit gemeentegeld, dat anders aan nuttige dingen voor onze inwoners zou kunnen worden besteed. Ook de tijd die onze mensen nu kwijt zijn aan de reparaties, zouden we liever anders voor onze inwoners inzetten.'

Verbod op komst

Inmiddels lijkt er op landelijk niveau een meerderheid voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Nu ook de VVD en CDA om zijn, kan dat verbod er komen.