'Handgranaat was bedoeld voor zoon bedreigde fruithandel'

De zoon woont in het appartementencomplex aan de Gasthuisstraat waar het explosief werd aangetroffen. Op een muur van het pand was volgens de advocaat van de familie, Taco van der Dussen, het huisnummer van de man gekalkt.

De EOD kwam ter plaatse om de granaat onschadelijk te maken. Foto: Bart Meesters

Volgens de raadsman is de familie heel erg geschrokken. 'Ze vinden het afschuwelijk. De politie heeft laten weten dat er meer gesurveilleerd gaat worden. Zelf hebben ze de particuliere beveiliging opgeschroefd.'

Bedreigingen na cocaïnevondst

Het familiebedrijf had meerdere keren te maken met cocaïne die verstopt zat in ladingen groenten en fruit. Toen hiervan aangifte werd gedaan, werd de familie - maar via hen ook het personeel - ernstig bedreigd.

Of die criminelen ook achter deze actie zitten, staat niet vast. Van der Dussen denkt eerder dat het om mensen gaat die er niks mee te maken hebben. Hij vertelt dat zijn cliënt wordt afgeperst.

Politie bij de bedreigde fruithandel. Foto: Bart Meesters

De politie laat in een reactie weten alle scenario's nog open te houden. 'Het onderzoek is in volle gang. Zo worden sporen verder onderzocht, voeren we gesprekken en analyseren we camerabeelden. Meer kunnen we daar niet over zeggen', aldus een woordvoerder.

Burgemeester Van Kooten doelwit?

De actie zou ook gericht kunnen zijn tegen burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel. Hij woont ook in het appartementencomplex boven de winkel waar de handgranaat door een krantenbezorgster werd gevonden.

Van Kooten werd eerder bedreigd, maar kreeg geen beveiliging. Hij zei maandagmorgen tegen Omroep Gelderland ermee rekening te houden dat hij het doelwit was.

Burgemeester Henny van Kooten. Foto: Omroep Gelderland

'Ik sluit regelmatig drugspanden en ook een camping waar criminele activiteiten plaatsvonden en waar ook de Mocro-maffia zat. We houden alle opties open. Maar dit heb ik nog niet meegemaakt. Dit hakt er wel in', aldus de burgemeester.

