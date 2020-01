Arnhemse is misschien wel de duurzaamste hovenier van Nederland

De prijs van vakblad Tuin en Landschap en van productontwikkelaar Innogreen is bedoeld voor het hoveniersbedrijf dat het milieuvriendelijkste werkt. 'Dat je bijvoorbeeld elektrische apparaten gebruikt in plaats van machines op benzine, of dat je weinig milieubelastende materialen gebruikt', legt Chabot uit. 'Ik gebruik bijvoorbeeld geen geïmpregneerd hout en probeer zoveel mogelijk her te gebruiken door planten die ik in de ene tuin weghaal, te gebruiken in een andere tuin.'

Klimaatbestendige tuinen staan in de belangstelling nu klimaatverandering voor steeds grotere problemen zorgen. Bij stortbuien kan het water bijvoorbeeld slecht weg, dus stimuleren gemeenten het 'ontstenen' van tuinen. Ook Chabot zet zich daarvoor in. 'Stenen haal ik er zoveel mogelijk uit en leg daar waterdoorlatende verharding voor terug. Of meer groen. Ik plant ook graag bomen tegen de hittestress.'

Snoeien met de hand

Andere genomineerden voor de titel van duurzaamste hovenier zijn een bedrijf uit Groningen en eentje uit Limburg. De prijs is niet alleen de eer maar ook een elektrische heggenschaar. 'Maar die heb ik al. En eigenlijk gebruik ik hem zelden, want ik sta voor een andere manier van tuinieren. Met een heggenschaar gaat het weliswaar lekker snel, maar je snoeit ook alle vruchten weg. Ik doe daarom alles met de hand.'

