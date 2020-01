Wapen Villamoord stamt uit tijd van Eerste Wereldoorlog

Het onderzoek naar de Villamoord schoot ernstig tekort. In een zucht om bepaalde verklaringen binnen te hengelen hebben de rechercheurs destijds nagelaten veel mogelijk andere cruciale onderzoeksgegevens uit te lopen. Het onderzoek naar het gebruikte wapen, een zeldzame Browning, is daar een goed voorbeeld van. Dat zegt de Limburgse advocaat Paul Acda in een interview met Omroep Gelderland, dinsdagochtend.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Rapport

Acda heeft uitgebreid mee gewerkt aan een documentaire over de Villamoord, die vanaf woensdagavond 15 januari drie avonden lang op NPO2 te zien is. Samen met de documentaire makers spitte hij nogmaals het dossier in deze beruchte zaak door. Zo stuitte hij ook op een verslag van een rapport van een wapen- en munitie-onderzoek, waarin de rapporteurs stellen dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar het wapen dat is gebruikt in 1998 toen de 65-jarige Geke werd doodgeschoten in haar Arnhemse villa. Het gaat om een zeer onalledaags wapen. Een Browning uit 1917. 'Ik vraag mensen die hier iets over weten zich bij mij te melden. Dit is een wapen dat binnen een familie van generatie- op generatie gaat, niet het typische pistool zoals je dat in de onderwereld vaak tegenkomt.'

Eigen praktijk

Acda hoopt volgende week een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad in te dienen inzake de in zijn ogen onterechte veroordeling van de verdachten van de Villamoord. Hij werkt al tien jaar naar dit moment toe. Ooit nam hij als student aan de universiteit van Maastricht plaats in de Projectgroep Gerede Twijfel. Deze onderzoekscommissie neemt klachten van veroordeelden onder de loep als zij menen onschuldig veroordeeld te zijn. Nadat hij zijn eigen advocatenpraktijk was begonnen kreeg hij vanuit dezelfde projectgroep de vraag of hij nog eens naar de Arnhemse Villamoord wilde kijken, een van de verdachten had zich geroerd. Acda nam het dossier door en viel van de ene in de andere verbazing. Zelfs sporen van menselijke ontlasting die in de tuin zijn achtergelaten bleken niet nader bestudeerd te zijn. Veelal viel er te lezen dat er tijdgebrek was geweest.

De advocaat vertelt tegenover Omroep Gelderland dat hij nog zeven andere potentiële herzieningen bestudeert. 'Het zijn zaken die veel tijd en doorzettingsvermogen vragen.'

Informant

In de NPO-documentaire komt naar voren dat de politie destijds op het spoor van de negen verdachten is gezet door de verklaringen van een informant. Dergelijke onderzoeksgegevens zijn in de late jaren negentig van de vorige eeuw niet met de rechter-commissaris gedeeld, wat duidt op een ernstige nalatigheid binnen de procesgang, aldus advocaat Acda. 'Die informantenkennis heeft de toon gezet voor het hele politieonderzoek. Je ziet aan de beelden van de verhoren dat de rechercheurs hard proberen te krijgen wat ze van de informant hebben vernomen.' Wie deze informant is geweest, is nog altijd een raadsel. Acda is van mening dat zelfs ook de informant niet helemaal honderd procent te vertrouwen is geweest. 'Hij heeft de onderzoekers gewezen op de plek waar een wapen te vinden zou zijn. Toen er daar gezocht is, is er niets gevonden.'

Bekennende verklaring

In de documentaire op NPO - gemaakt door Joost van Wijk - is veel aandacht voor de nieuwe verklaringen van Ömer Arisoy. Hij legde destijds onder zware druk een bekennende verklaring af, op basis waarvan de negen verdachten zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Een van die verdachten pleegde kort na het vonnis in eerste aanleg zelfmoord in zijn cel.

Acda over deze Ömer: 'Hij heeft destijds, in 1998, meteen al bij zijn eigen advocaat aangegeven dat hij niet betrokken is geweest bij deze moord, zoals de recherche hem heeft ontlokt. Later, een jaar of vijf geleden, toen er media-aandacht kwam voor deze zaak heeft hij contact met me gezocht. Hij wilde zijn verklaring aanvankelijk niet herzien, maar heeft dat toch gedaan.'

Zuid-Duitsland

Acda reisde met de documentairemakers mee naar Zuid Duitsland, waar Ömer is gefilmd. De bekennende verdacht van destijds hoopt nu op eerherstel. Niet alleen voor zichzelf, ook voor de verdachten die dankzij zijn verklaring vast kwamen te zitten.