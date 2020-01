Burgemeester Aalten hamert op extra brandweerwagens

Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten hoopt via een amendement steun te krijgen voor de aanschaf van vier tot zes extra tankautospuiten voor de brandweer in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De 22 burgemeesters in de veiligheidsregio vergaderen woensdagavond over de voorgestelde bezuinigingen binnen de VNOG.

Volgens de VNOG kunnen de meeste brandweerposten wel uit met één tankautospuit, sommige krijgen er twee. Met name in de Achterhoek komt het uitgangspunt dat twee tankautospuiten binnen 15 minuten ter plekke moeten zijn onder druk te staan.

Niet uit te leggen

Een adviescommissie heeft de VNOG op 10 december vorig jaar gevraagd nog eens naar die zogenaamde witte vlekken te kijken, maar op 11 december kwam er al een negatief antwoord. 'Merkwaardig, het advies wordt overgenomen maar er wordt niets mee gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat dit al binnen een dag is gedaan', zegt Stapelkamp. 'Het gevolg is dat de veiligheid in de witte vlekken minder gewaarborgd is dan in andere gebieden en dat is niet uit te leggen. De VNOG dient al haar inwoners gelijk te behandelen.'

Te weinig robuust

Stapelkamp hoopt zijn collega's van de noodzaak van méér tweede tankautospuiten te overtuigen. 'Met het verlies van maar liefst acht van de 26 tankautospuiten in de Achterhoek wordt de slagkracht en veerkracht van de organisatie te beperkt en te weinig robuust', zegt de Aaltense burgemeester, die een amendement zal indienen.

'Een extra tankautospuit kost naar opgave van de directie 56.500 euro, met vier tot zes tankautospuiten erbij in de hele veiligheidsregio gaat het dan om 226.000 tot 339.000 euro erbij ten opzichte van het huidige voorstel.Op een begroting van 60 miljoen euro is dat niet erg veel, minder dan 1 procent. Het lijkt mij een bedrag dat de veiligheid van de bewoners in de witte vlekken waard is. Volgens onderzoek is de VNOG eerder een goedkope dan een dure veiligheidsregio.'

Grote zorg

Het gebruik van één tankautospuit heeft gevolgen voor de bezetting van de brandweerposten, stelt Stapelkamp: 'Minder materieel betekent logischerwijs ook minder personeel op de posten, dat kan oplopen tot 30 procent minder vrijwilligers. Het aantal uitrukken blijft gelijk of loopt op, waardoor de werkdruk voor de overgebleven vrijwilligers zal toenemen. Dat is ook een punt van grote zorg.'

