Man pint met pas van een ander

Het is zaterdag 9 november 2019. Deze man loopt iets voor 15.00 uur naar een geldautomaat aan de Veluweweg in Kootwijkerbroek. Hij weet met een bankpas een aanzienlijk geldbedrag te pinnen.

Bekijk de beelden.

De pas is niet van hem, maar van iemand anders. Het slachtoffer is haar tas met daarin haar waardevolle spullen kwijtgeraakt tijdens het winkelen in Barneveld. Dat gebeurde op dezelfde dag als de pintransactie, maar toen ze de diefstal van de tas ontdekte was er al geld van haar rekening gehaald.

De man naar wie de politie op zoek is, droeg kort zwart haar dat aan de zijkanten was opgeschoren. Hij droeg een trainingsjack van de Engelse voetbalclub Arsenal, een blauwe spijkerbroek en donkere schoenen. In zijn rechteroor droeg hij een opvallende oorbel. Op zijn handen zitten meerdere tatoeages.

Kun je de politie helpen, weet je wie deze man is of waar hij momenteel verblijft? Aarzel dan niet en bel de tiplijn van de politie op 0800-6070. Het zaaknummer is 2019501563. Ook Meld Misdaad Anoniem kun je bellen, als je liever anoniem blijft. Verder is er het tipformulier op politie.nl.