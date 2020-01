Brandweer op Veluwe en in Achterhoek gaat flink inkrimpen

Het besluit zal voor enkele gemeenten op de Noord-Veluwe en in de Achterhoek een hard gelag zijn, want twaalf posten moeten hun tweede tankautospuit afstaan. Toch viel na een lange vergadering een bijna unaniem besluit om in te stemmen met de visie op de toekomst.

Knoop doorhakken

De 22 burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) stemden daarover, want er moet gereorganiseerd worden. Alleen Putten stemde tegen.

Tekst loopt door onder de video:

Het ging niet zonder horten en stoten, blijkens de vele kritische geluiden op de (lokale) gevolgen die het plan heeft, maar de meesten vonden het toch tijd er nu een knoop over door te hakken.

Fiks bezuinigen

De reorganisatie doet nogal wat stof opwaaien. De VNOG (brandweer, crisishulp en geneeskundige dienst) moet een miljoenentekort wegwerken, en dat betekent vooral dat er bezuinigd wordt.

Het betekent onder meer de afschaf van een duikteam, een tweede tankautospuit die bij twaalf posten weg moet en een aderlating voor de vrijwillige brandweer. En bovendien, hoe worden straks bosbranden nog adequaat geblust; is iedereen nog veilig?

Risico's beperken

Van onveilige situaties zal absoluut geen sprake zijn, benadrukte VNOG-voorzitter Ton Heerts (burgemeester Apeldoorn) nogmaals. 'Alles is getoetst en we voldoen aan de wettelijke kaders.'

Toch worden op bepaalde plekken de normen niet gehaald (dat gebeurt in zogenoemde 'witte vlekken', veelal natuurgebied, maar bijvoorbeeld ook in het dorp Aalten) als de tweede tankautospuit van elders komt. Dan zit je tégen de wettelijke norm van aanrijtijden aan. En daar is burgemeester Stapelkamp van Aalten absoluut niet blij mee.

Voor die gemeenten waar dit geldt wordt ingezet op risicobeheersingsmaatregelen. Want ook brandpreventie en zelfredzaamheid zijn kernpunten in het nieuwe plan.

Stapsgewijs

Hoe de toekomstvisie omgezet wordt in beleid, dat wordt pas in maart duidelijk. Dan moeten er plannen liggen voor het spreidingsplan en dekkingsplan van de brandweer.Een besluit over de visie nu is dus niet een besluit dat in beton gegoten is, wilde Heerts maar zeggen.

In de komende 3 tot 6 jaar wordt het nieuwe plan stapsgewijs ingevoerd. En, mochten er in die periode problemen naar boven komen, dan wil de VNOG kijken of en hoe het anders kan.

Zie ook: Heeft vliegende brandweerauto de toekomst in Apeldoorn?

Duikteams afgeslankt

Heerde en Harderwijk verloren hun slag om de duikteams: die moeten van twee naar één. Maar dat kán volgens de burgemeesters van die gemeenten simpelweg niet. Het voorstel kon niet rekenen op een meerderheid.

Wel kregen Aalten en Winterswijk van het bestuur de toezegging dat in de plannen zal worden ingezet op samenwerking met de brandweer uit onder meer Duitsland. Een uitdrukkelijke wens van die gemeenten.

Zie ook: Burgemeesters willen brandweer grens over

Het laatste woord is nog niet gezegd over de reorganisatie. Maar de toezegging van het VNOG-bestuur dat alle gemeenten actief betrokken zullen worden bij de herinrichting en het nog te maken beleid, was voor de meeste burgemeesters genoeg om nu 'voor' de toekomstvisie te stemmen.