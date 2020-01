Overvaller juwelier in Arnhem bindt vrouw vast

Op dinsdag 7 januari loopt om 13.00 uur een man de juwelierszaak binnen aan de Steenstraat in Arnhem. De medewerkster verwelkomt hem, maar verneemt snel dat de man kwade bedoelingen heeft.

Hij zegt dat het een overval is. De overvaller bindt de vrouw vast en pakt verschillende sieraden die achter de balie liggen.

De winkelmedewerkster weet zichzelf te bevrijden. Ze rent naar buiten en roept om hulp. Dat is voor de overvaller het tekenen om het op een lopen te zetten. Getuigen houden de man aanvankelijk tegen, maar uiteindelijk weet hij te ontsnappen.

Het slachtoffer van de overval doet haar verhaal voor de camera van Bureau GLD. De tekst gaat verder onder de video.

Getuigen hebben gezien dat de overvaller ervandoor is gegaan in een gereedstaande auto met een bestuurder. Het betrof een oranje Volkswagen Polo met geblindeerde ramen. Via onder meer Het Nieuwe Land is de bestuurder de Spijkerstraat ingereden.

De politie hoopt dat mensen camerabeelden willen overhandigen waarop de auto te zien is. Dit mogen zowel dashcam- als bewakingsbeelden zijn.

De overvaller is een lichtgetinte man met een slank postuur. Hij is tussen de 1 meter 70 en 1 meter 80 lang. De man was kaal, droeg een bril en had die dag een zwarte trainingsjack, een blauwe spijkerbroek en donkere schoenen aan. Ook had hij een zwart schoudertasje. De overvaller sprak Engels tegen het slachtoffer.

De politie wil graag weten wie de overvaller is, maar hoopt ook op meer informatie over oranje Volkswagen Polo met geblindeerde ramen. De politie is te bellen op 0800-6070. Anoniem melden kan uiteraard met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het zaaknummer bij deze overval is 2020010608. Je mag ook dit tipformulier op de website van de politie invullen.