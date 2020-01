Aalten laat inwoners meepraten, maar niemand komt opdagen

Burgemeester Anton Stapelkamp laat zich niet van de wijs brengen. ‘De cultuurnota die op de agenda stond, is niet de meest spannende nota. Bovendien waren er weinig grote veranderingen en hoeft geen enkele partij te vrezen voor de subsidie’, zegt Stapelkamp. ‘Het was leuk geweest voor het nieuwe systeem als er mensen waren gekomen, maar het is wel te begrijpen dat dat niet het geval was.’

Proef voor half jaar

Geen rondetafelgesprekken meer gevolgd door de raadsvergadering, maar daarvoor komen tijdens de proef voor een half jaar drie sessies in de plaats: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. De raadsleden konden vorige week proefdraaien.

Fracties kunnen schriftelijk vragen stellen en worden tijdens een tafelgesprek door inwoners bijgepraat over hun standpunten (beeldvorming). Vervolgens gaan de raadsleden met elkaar in debat (oordeelsvorming) en de laatste stap is de formele raadsvergadering (Besluitvorming). Omdat er al over de agendapunten is gedebatteerd is de verwachting dat er meer hamerstukken op de agenda zullen staan.

Puntiger

Deze dinsdagavond is de eerste oordeelsvorming, de voormalige RTG (rondetafelgesprek). De fracties moeten het doen zonder inbreng van de inwoners, die zoals gezegd verstek lieten gaan.

‘Technische vragen worden niet meer gesteld, dat kan alleen schriftelijk. Het wordt puntiger, want raadsleden kunnen alleen zeggen wat ze ervan vinden en of wat er veranderd moet worden. Wethouders kunnen alleen op die vragen antwoorden', legt Stapelkant uit.

Beter op de hoogte

Volgens de burgemeester vereist de nieuwe aanpak meer dossierkennis. 'Raadsleden moeten veel beter op de hoogte zijn van een onderwerp dan in het verleden en krijgen ook betere antwoorden.'

'Een antwoord op papier beklijft ook beter dan mondeling. Aan het eind van de beraadslaging kan het een hamerstuk worden, eventueel met stemverklaring. Als ze er een bespreekstuk van willen maken voor de besluitvormende raad moeten ze direct óf een motie óf een amendement indienen. Bedoeling is dat de vergaderingen meer kwaliteit krijgen.’

