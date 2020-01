Zon, stappen en voetbal voor HC'03 in Spanje

'Lekker op het strand voetballen is wel mijn hoogtepunt', zegt speler Dirk Spanjer. 'Het is een jaloersmakend contrast met Drempt, waar het regent.' De Dremptse voetballers moesten het in Zuid-Spanje doen met temperaturen rond de twintig graden. 'Lekker toch?', aldus trainer John Leeuwerik, die zelf ook deelneemt aan het strandvoetbal. 'Lekker uitleven met de jongens. We zitten hier op een prachtige locatie en hadden ons geen betere voorbereiding kunnen treffen', meent de trainer, die met zijn elftal tussen profclubs Feyenoord, Borussia Dortmund en FC Basel verbleef aan de Spaanse Costa. Ook De Graafschap ging een aantal dagen eerder in Zuid-Spanje op trainingskamp, maar dan in Estepona.



Sinds enkele seizoenen gaan de amateurs van HC’03 in de winter op trainingskamp naar het buitenland. Ditmaal voor het eerst naar Zuid-Spanje. 'De locatie is ieder jaar anders, dat maakt het toch weer speciaal', meent speler Wiebe van Doorn. 'Zo kunnen we toch wat teambuilding opbouwen voor de tweede seizoenshelft.' Naast het voetbal lag de focus bij de amateurclub ook op plezier. "Een biertje drinken hoort er ook wel bij", vindt van Doorn.



Knokken voor lijfsbehoud

Naast het zonnen, stappen en plezier maken lag de focus van HC’03 in Spanje ook op voetbal. Zo speelde de Achterhoekse derdeklasser een gewonnen oefenduel tegen het Friese Kollum, en dat biedt perspectief. 'We staan onderaan, dus we moeten wel knokken om er dit seizoen in te blijven', zegt Spanjer. 'De basis wordt hier gelegd.' Volgens Spanjer worden er herinneringen voor later gemaakt. 'Het leukste is gewoon om in de avond met z’n allen wat te eten, biertje erbij. Dat blijft je het hele seizoen bij.'



Naast HC’03 gingen ook amateurclubs VVG’25, Concordia Wehl, VIOD Doetinchem en hoofdklasser RKZVC op trainingskamp in Zuid-Spanje. Silvolde verbleef vorig seizoen nog in Torremolinos, maar bezocht ditmaal Barcelona.