Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Dorien van Bosheide

Wim ging met grote regelmaat in hongerstaking. Steeds hield hij het maar een paar dagen vol. “Wim is weer in hongerstaking,” zuchtten zijn verzorgers dan tegen me. En een paar dagen later: “Wim is weer begonnen met eten.”

Met Wim ben ik regelmatig in gesprek. Hij begint dan altijd met: “Ik ben erg gelovig, Dominee. Ik begin de dag met bidden en lezen in de Bijbel. Bij het eten weer, ’s avonds en tussendoor ook. Ik houd erg veel van God en wil het graag goed doen.”

Meestal lezen we de tekst van de dag, gaan daarover in gesprek en sluiten af met gebed. Wim bidt altijd vurig voor mij. Hij vraagt God of Hij mij wil beschermen in de gevaarlijke omgeving van de gevangenis, met al die boeven. Hij bidt om een engelenwacht rondom mij, die met getrokken zwaarden klaar staat om toe te slaan, als dat nodig is.

Als hij klaar is met zijn gebed, mag ik ook nog enkele woorden bidden. We sluiten af met het gezamenlijk uitspreken van het Onze Vader. Wim vraagt dan altijd eerst of ik de Protestante of de Katholieke versie wil bidden. Hij houdt van duidelijkheid en kent de verschillen.

Toen Wim weer eens in hongerstaking was, vroeg ik aan hem welke tekst hij mooi vond.

Hij zei: “Jezus is het brood des levens…”

Bij mij gingen alle alarmbellen rinkelen. Met een vertederd gemoed, maar ook met een bezwaard hart, hoorde ik het aan. Hij las de tekst letterlijk! Wim dacht: ‘Als ik in Jezus geloof, hoef ik geen brood meer te eten. Als ik maar goed geloof, dan gaat dat lukken’.

En steeds lukte het maar een paar dagen. Wat een strijd heeft deze man steeds weer moeten leveren. Best wel zielig en niet nodig.

Ook deze keer gingen we in gesprek over de tekst. Ik mocht Wim het verschil uitleggen tussen letterlijke interpretatie en metaforisch. We hadden een zeer verhelderend gesprek en sloten af met gebed. De engelenwacht werd niet vergeten en het Onze Vader baden we in de Protestante versie.

Wim is nooit meer in hongerstaking gegaan.