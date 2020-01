'Essentiële bron verzwegen in zaak Arnhemse villamoord'

De politie en het Openbaar Ministerie hebben een essentiële bron verzwegen in de zaak van de Arnhemse villamoord, eind jaren 90. Dat blijkt uit een documentaire die de KRO-NCRV deze week uitzendt. Negen mannen zaten mogelijk jarenlang onterecht in de cel voor de moord.

In de documentaire wordt duidelijk dat het onderzoeksteam gebruikmaakte van een informant in het criminele circuit. Hoewel die twee mannen aanwees die bij de moord betrokken zouden zijn geweest, werd het bestaan van deze bron geheimgehouden voor de rechter-commissaris. Dat is een rechter die toetst of de opsporing volgens de regels verloopt.

Haken en ogen

'De informatie was niet zonder risico als het tijdens de zitting bekend zou raken', is te lezen in een rapport uit 1999 dat de documentairemakers boven water hebben gekregen. 'Juridisch kleven er ook haken en ogen aan.'

In het rapport zou staan dat de informant bepalend is geweest voor het onderzoek. Daardoor bleven rechercheurs geloven dat ze in de goede richting zaten, ook al was er verder weinig bewijs.

Bewoonster doodgeschoten

De geruchtmakende zaak draait om de moord op de 63-jarige bewoonster van een villa aan de Apeldoornseweg in Arnhem in 1998. Zij en een 33-jarige kennis worden in de woning beschoten door een onbekende man. De bewoonster overlijdt, de kennis raakt lichtgewond en houdt zich dood.

Vrij snel komt bij de politie een groep, hoofdzakelijk Turkse mannen, in beeld die samen een uit de hand gelopen overval op de villa zouden hebben gepleegd.

Zelfmoord

Twee van de verdachten leggen na urenlange verhoren verklaringen af die worden gebruikt om de hele groep te veroordelen. Ze kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Een van de veroordeelde mannen pleegt zelfmoord en herhaalt in een afscheidsbrief onschuldig te zijn.

In het onderzoek is nooit technisch bewijs gevonden. De zaak is mogelijk een van de grootste gerechtelijke dwalingen van ons land.

Hoge raad

Advocaat Paul Acda vertegenwoordigt vier veroordeelden die eerherstel willen en de nabestaanden van de veroordeelde die zelfmoord pleegde. Binnenkort vraagt hij herziening van de zaak aan bij de Hoge Raad. Die moet bepalen of er genoeg nieuwe informatie is om de zaak over te doen.

