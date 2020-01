ANALYSE: Hofstede wordt door De Graafschap beloond voor daadkracht

Peter Hofstede is ook volgend seizoen in dienst van De Graafschap. De club beloont de technisch manager voor zijn daadkracht.

De Graafschap maakte maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend dat het contract van Hofstede met een jaar wordt verlengd. Dat is wel kort voor een functie, waarin juist de lange termijn bij de club moet worden bewaakt. Maar al sinds hij in 2015 begon als technisch manager, is zijn verbintenis telkens met een jaar verlengd, mede ook op verzoek van Hofstede zelf.

Kop van Jut

Bij de fans van De Graafschap lag Peter Hofstede in het verleden heel slecht. Toen de club vorig seizoen onderaan stond, richtte de woede van de supporters zich niet op trainer Henk de Jong, maar op de technisch manager. Bij de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard klonken spreekkoren die tegen hem waren gericht en was er ook een kritisch spandoek.

Dat soort zaken hakten er flink in bij de technisch manager. 'Ik werd er wel verdrietig van als ik in het stadion zat. Persoonlijk is dat niet fijn dat ik de kop van Jut was. Het werd op een gegeven moment wel vervelender, er komt van alles voorbij op social media', zei hij eerder in het programma De Week van Gelderland.

Daadkrachtiger

De kritiek is daarna wel verstomd. Hofstede werd vorig seizoen verweten dat hij vooral veel spelers had gehaald, maar slechts enkelen daarvan bleken een directe versterking. In de winterstop werd dat gecorrigeerd en Nigel Bertrams,

Azor Matusiwa en Charlison Benschop hadden duidelijk een meerwaarde voor het zwalkende elftal. De Graafschap bleek opeens op basis van verzorgd voetbal punten te kunnen halen. Alleen de komst van Ruben Ligeon en Nabil Bahoui bleken miskleunen, maar dat viel minder op vanwege de wel geslaagde aanwinsten.

Desondanks degradeerde De Graafschap via de play-offs. Maar toen toonde Hofstede meteen de daadkracht die nodig was. 'We hebben na de wedstrijd tegen Sparta de knop omgezet, hoe vervelend ook, maar toen wisten we waar we zouden spelen. We hebben snel doorgepakt naar de gewenste as van het elftal en die hadden we snel staan.'

Geleerd van fouten

Hofstede liet zien geleerd te hebben van zijn fouten van een zomer eerder, want er werd vooral geïnvesteerd in kwaliteit en niet in kwantiteit. Met Ralf Seuntjens (foto) haalde hij een leider binnen en ook het terughalen van Gregor Breinburg was een schot in de roos.

Toine van Huizen en Jasper van Heertum waren welkome defensieve versterkingen. Gevolg van het transferbeleid was wel dat de selectie vrij smal was, maar daarvoor werd bewust gekozen. En toen de onvermijdelijke transfer van sterspeler Youssef El Jebli rond kwam, pakte de club direct door met de komst van Branco van den Boomen, waarvoor zelfs een transfersom van drie ton werd betaald.

Niet geheel in balans

Toch blijkt de selectie niet helemaal in balans. Defensief staat het goed en met Jasper van Heertum en Roland Baas heeft De Graafschap twee multifunctionele verdedigers achter de hand. Op het middenveld ontbreekt een echte nummer tien.

Van den Boomen is meer een passende speler dan de beweeglijke El Jebli, Gregor Breinburg speelt bij voorkeur wat meer controlerend en Javier Vet heeft wel het loopvermogen en de diepgang, maar niet de finesse. Stef Nijland kreeg meerdere kansen op tien, maar pakte die niet echt. Al is zijn voetballend vermogen bovengemiddeld.

En voorin is het heel dun bezet. Toen Daryl van Mieghem (foto) wegviel met een beenbreuk, werden diverse spelers op zijn positie geprobeerd. Maar Jeremy Helmer, Jordy Thomassen en zelfs rechtsback Leeroy Owusu bleken geen volwaardige vervangers.

En dus heeft Hofstede in deze transferwindow goed geanticipeerd door het aantrekken van Sven Blummel. Door het vertrek van Thomassen heeft de club alleen geen echt alternatief voor spits Seuntjens, maar daarvoor gaat de technisch manager de markt ook nog op.

Jeugdopleiding

De kritiek op Hofstede kwam ook zeker door het gebrek aan goede jeugd bij De Graafschap. Vlak voor zijn komst kwam er een karrenvracht aan eigen talenten door, zoals Hidde Jurjus, Ted van de Pavert, Robin Pröpper en Piotr Parzyszek.

Maar vanaf 2015 stokt de doorstroming. Hofstede werd verweten dat hij niet genoeg omkeek naar de eigen opleiding en diverse jeugdtrainers, zoals Dennis te Braak en Rogier Meijer, vertrokken bij de club.

De huidige A-selectie bevat zes jonge talenten, maar die dienen voornamelijk als vulling. Met het aanstellen van Jefta Bresser, die net als Hofstede maandag ook een nieuw contract kreeg, denkt Hofstede de jeugdopleiding een nieuwe impuls te geven.

Introvert

Hoewel de kritiek verstomd is, zal Peter Hofstede nooit de populariteitsprijs winnen bij de supporters. Hij heeft weliswaar een verleden als speler bij de club. Als veel scorende spits maakte hij zelfs deel uit van het meest geliefde elftal ooit, de kampioensploeg van 1991 van trainer Simon Kistemaker.

Maar de ietwat introverte Hofstede is geen volksmenner van het type Henk de Jong en spreekt daarom minder aan bij de fans. Ook is hij niet zo uitgesproken als bijvoorbeeld voorzitter Martin Mos, die zich heel makkelijk met een biertje in de hand tussen de fans beweegt.

Maar dat hij een nieuw contract heeft gekregen, komt mede omdat de kleurrijke voorzitter een blind vertrouwen heeft in Hofstede. Of dat terecht is, mag de technisch manager dus ook komend seizoen bewijzen.