Man op heterdaad betrapt bij inbraak in telefoonwinkel in Zutphen

De politie in Zutphen heeft in de nacht van maandag op dinsdag een inbreker aangehouden. De man werd rond 3.15 uur op heterdaad betrapt in een telefoonwinkel aan de Beukerstraat.

Omwonenden werden wakker van het lawaai, zagen de inbreker in de winkel en belden 112. Toen de politie arriveerde was de man nog in de zaak. Hij gaf zich volgens agenten rustig over. In de winkel stond een grote tas vol telefoonspullen die de dief kennelijk wilde buitmaken.

Volgens een correspondent ter plaatse was de inbreker binnengekomen via een gat in de glazen deur.