Hulpdiensten staan op voor KiKa in Elburg

Brandweer Elburg, Witte Kruis Ambulancezorg en KNRM Elburg gaan een actie opzetten voor KiKa. Aanleiding voor deze actie is dat eind oktober bij Flore (4), dochtertje van Anthon en Nelleke Wolf, acute leukemie is geconstateerd. Ineens is er grote zorg bij hen als gezin.

Anthon is werkzaam als ambulancechauffeur bij het Witte Kruis, brandweerman bij Brandweer Elburg en bestuurslid bij KNRM Elburg. In de hulpverleningsketen werken deze drie diensten al nauw samen maar ook nu weten we elkaar te vinden als het gaat om betrokkenheid en samenwerken voor het goede doel.

Bij een aantal collega’s is het idee ontstaan om een actie op touw te zetten. Ook bij ons als directe collega’s was de schrik groot toen het slechte nieuws ons bereikte. 'Vanaf de zijlijn sta je zo machteloos toe te kijken en wil je graag wat doen.' Reden om praktisch in actie te komen om zo de familie Wolf bij te staan in een periode van spanning en zorg.

Het goede doel was snel uitgezocht; KiKa heeft als doelstelling om genezing van kinderkanker naar 95% te brengen. Op dit moment is dit 75%. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker gericht op minder pijn tijdens de behandeling, meer genezing en op hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op voorlichting.

Op 8 en 9 mei 2020 worden er twee acties opgezet. Te beginnen op vrijdagavond 8 mei met een KiKa Bosloop. Een mooie route zal worden uitgezet in de bossen die onze gemeente rijk is. Daarnaast is er op de vrijdag en zaterdag een puzzelwandeltocht voor het hele gezin. Verder is er op zaterdag 9 mei een wasdag. Mensen kunnen met hun auto, vrachtauto, trekker of fiets naar de brandweerkazerne in Elburg komen om deze te laten wassen. Terwijl hun voertuig wordt gewassen, kunnen zij en hun kinderen genieten van een hapje en een drankje. Ook komt er een heus kidsplein waar kinderen zich goed kunnen vermaken tegen een kleine vergoeding.

Bron: Facebook KNRM Elburg