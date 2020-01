Plan Grote Bunte terug naar de tekentafel

De initiatiefnemer van de restauratie van landgoed de Grote Bunte, moet met zijn plan terug naar de tekentafel. Dat is de conclusie na een inspraakavond bij de gemeente, maandagavond. Vrijwel de meeste partijen zijn het daar over eens. Er moet eerst worden overlegd met de buurt.

Er was veel kritiek op en er zijn nog veel vragen over het plan dat ondernemer Harry Frens heeft voor landgoed De Grote Bunte. Hij wil het landhuis opknappen en gebruiken voor de huisvesting voor dementerende bejaarden. Daarnaast wil Frens veertien woningen op het landgoed bouwen. En vooral dat laatste zorgde voor de nodige onrust onder de Nunspeetse bevolking.

Met name het feit dat de plannen eerst in de media bekend werden gemaakt, werd niet gewaardeerd door de partijen. Conny Janssen van Gemeentebelang daarover: 'De meeste bewoners gaan uit van wat er in de krant staat en vormen meteen een oordeel', aldus Janssen. Ze had liever gezien dat de gemeente zelf met een persbericht was gekomen, zodat de initiatiefnemer niet van te voren al met 3-0 achter staat. Dat moet de volgende keer anders vindt Janssen.

Transparantie

Evert Leusink van de ChristenUnie vindt verder dat er sprake is van 'gebrek aan transparantie'. Leusink: 'De woningen langs de Molenweg moeten geld opleveren om het opknappen van het landhuis te bekostigen. Maar dat is niet controleerbaar door gebrek aan transparantie. Terwijl dat juist het hoofdargument is. Dat er kritiek op deze plannen zou komen kon je op je klompen aanvoelen en dat vinden we ook terecht.' Leusink vindt dat het plan terug genomen moet worden en dat er op een later moment een ander plan moet worden ingediend.

En dat vinden meer partijen. Marianne Frijlink van de VVD vat het samen: 'Wel fijn dat er eindelijk iets met de Grote Bunte gebeurt. De partij die het landhuis wil opknappen heeft al veel mooie dingen voor Nunspeet gedaan. Maar er wordt best laat met de bewoners gesproken en dat is jammer.'

Koos Meijer van CDA merkt op dat het gaat om het instemmen met een principe-verzoek. 'Maar', zo zegt Meijer, 'Instemmen met een principeverzoek betekent in veel gevallen dat een aantal zaken gaat rollen.' En ook Meijer vindt dat aan de betrokkenheid gewerkt moet worden. 'De kern wordt positief beoordeeld, maar het gaat om de zaken er omheen.'

Plan B

De voorzitter vatte na afloop van het debat de zaken samen: De raad heeft kennis genomen van het plan van de initiatiefnemer, maar vraagt om een aangepast plan. Er moet dus een plan B komen. De financiën blijven overigens voorlopig nog wel geheim.

