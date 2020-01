Een kerk met moestuin? Zo gek is dat niet

Hense deed onderzoek naar de verduurzaming van katholieke kerken. 'Ongeveer dertig procent van de parochies is bezig met vergroening. Dat is eigenlijk al mooi', zegt zij.

Een belangrijke inspiratiebron is volgens haar de encycliek. De paus schreef in zo'n brief aan gelovigen over het belang van zorg voor de aarde.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Zonnepanelen

Het verduurzamen van de kerk zit 'm in veel verschillende zaken: moestuinen, een regenton en zonnepanelen. Dat laatste komt op veel plekken nog niet zo van de grond. Hense: 'Veel parochies willen het wel en hebben plannen, maar lopen tegen de beperkingen van een oud, monumentaal pand aan.'

Zo ook bij de Lourdeskerk in Nijmegen waar Paul Menting diaken is. 'We kijken wel naar hoe we dat zouden kunnen realiseren. We zouden er wel ruimte voor hebben op de zijkant van de kerk, maar het is een Rijksmonument en dan mag dat dus niet. En geld is een belemmerende factor. Iedereen denkt altijd dat de katholieke kerk geld zat heeft, maar dat is zeker niet zo. Het geld zit in stenen en onze gebouwen zijn ook nog eens moeilijk te isoleren en kosten dus veel in energieverbruik.'

Meehelpen in de moestuin

Wel heeft Menting in het voorjaar van 2018 met de buurt en een kleine subsidie een moestuin op poten gezet, waar de hele buurt in meehelpt én meegeniet van de oogst. 'Daarmee slaan we twee vliegen in een klap: vergroening van de wijk en verbinding met de buurt.'

Ze hebben er twee grote regentonnen waarmee ze zo'n 2000 liter regenwater opvangen voor droge periodes, bijenkasten en een kas waarin ze zaden opkweken en waar tomaten, paprika's en komkommers groeien. En met de oogst organiseren ze regelmatig maaltijden voor kwetsbare buurtbewoners. 'Er kunnen heel veel monden mee gevuld worden in een jaar tijd.'