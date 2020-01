Eindelijk glasvezel in buitengebied Rivierenland

In de zogeheten witte gebieden met alleen een koperaansluiting legt Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland het glasvezelnetwerk aan. In de grijze gebieden doet de Digitale Stad dat. Het is bijzonder dat de gemeenten (Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel) mee hebben gewerkt om het netwerk aan te leggen.

In eerste instantie waren er geen aanbieders. En dat terwijl inwoners in het buitengebied met smacht zaten te wachten op werkend internet. In totaal gaat het in de zeven gemeenten om bijna 9000 huishoudens.

Gabby van Bilsen is een van hen. Haar zoon Roel (11) gaat volgend jaar naar een school waar ze geen boeken meer gebruiken. Ze maakt zich zorgen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Toch nog gelukt

Op het moment dat UBRivierenland alle contracten in orde had om met de aanleg te starten kwam er bijna een kink in de kabel omdat eind vorig jaar een commerciële partij, Glasvezel Buitenaf, naar de rechter stapte om een kort geding aan te spannen, die uiteindelijk werd verloren.

Zie ook: Kort geding om aanleg staatsnetwerk voor breedband te voorkomen

Hierop was de weg vrij om met de aanleg van de glasvezelkabel te beginnen. De eerste wijkcentrale is maandag geplaatst in Altforst vanwaaruit uiteindelijk 1800 kilometer glasvezel wordt aangelegd. Het is de bedoeling dat binnen twee jaar 8800 adressen worden aangesloten in het buitengebied.