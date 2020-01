Burgemeesters willen brandweer grens over

'Vanuit de VNOG is in november met de brandweerautoriteiten van de Duitse grensgemeenten de situatie besproken', zegt Anton Stapelkamp, burgemeester van Aalten. 'De bereidheid tot samenwerking is daar van beide zijden uitgesproken.' Volgens de burgemeester liggen er onder meer kansen voor de dorpskernen van Dinxperlo en Suderwick. 'Zij hebben tezamen bijna tienduizend inwoners en twee brandweerposten op hemelsbreed net een kilometer van elkaar verwijderd.' Stapelkamp drong in december al aan om snel met concrete voorstellen te komen om de samenwerking te verbeteren. Volgens de burgemeester heeft Stadt Bocholt begin december al een brief gestuurd naar de directeur van VNOG waarin staat dat de wil tot samenwerking groeiende is.



Tot grote frustratie van Stapelkamp valt in de voorgelegde besluiten van de VNOG hier nog niks over terug te vinden. In aanloop naar het overleg over de toekomstvisie van woensdag, heeft de burgemeester van Aalten samen met Joost van Oostrum (burgemeester van Berkelland) en Anette Bronsvoort (burgemeester van Oost Gelre) een amendement ingediend bij de VNOG. Daarin staat onder meer dat de directeur van de VNOG de opdracht krijgt om uiterlijk in juni uit te leggen welke mogelijkheden hij ziet om de grensoverschrijdende samenwerking binnen afzienbare tijd te intensiveren en structureel te regelen. In het amendement staat ook dat de op termijn gezamenlijk gebruiken van brandweerposten en het volledig samenvoegen van twee brandweerploegen daarbij te onderzoeken mogelijkheden zijn.