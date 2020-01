Veroordeelde pedofiel vertrekt uit buurt na grote onrust

Zie ook: Buurt wil verhuizing van veroordeelde pedofiel, onrust in Harderwijk is groot

'Het is een enorme verdrietige situatie', zegt burgemeester Harm-Jan van Schaik. 'Ik betreur wat er heeft plaatsgevonden. Het heeft een enorme impact op het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners, maar ook enorme impact op het gezin in kwestie. De kinderen van het gezin zijn de dupe van een situatie waar ze zelf niet voor hebben gekozen. Tegelijkertijd snap ik ook dat de buurt onrustig is. Dat betekent dat de ouders van de kinderen - dus het gezin waar het om draait- zich op dit moment oriënteren op een andere woonplek omdat ze zich niet meer op hun gemak voelen in de buurt waar ze vandaan komen.'

Gezin is elders ondergebracht

De burgemeester benadrukt dat vanuit de gemeente geen druk uit is uitgeoefend op het gezin. 'We hebben die beslissing bij het gezin zelf gelaten. We hebben gezegd vanuit de politie, OM en gemeente dat we er alles aan doen om deze buurt te werken aan een veilige woonomgeving. Het gezin heeft zelf aangegeven geen toekomst te zien in deze wijk.' In de tussentijd zal gekozen worden voor wat de burgemeester een 'time-out' noemt. Dat betekent dat het gezin elders is ondergebracht.

Het gaat om het gezin van een veroordeelde pedofiel die zijn straf heeft uitgezeten. Zondagavond was er een explosie bij zijn woning aan de Stakenbergerhout. Het gaat mogelijk om een wraakactie door buurtbewoners.

Nog geen aanhoudingen

Volgens de burgemeester was de bewoner op het moment van de explosie niet thuis. Ook liet hij weten dat er nog niemand is opgepakt voor de actie.