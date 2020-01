Market Garden-veteraan Jozef Wojciechowski overleden

Wojciechowski was lid van de eerste Onafhankelijke Poolse Parachutistenbrigade die in september 1944 werd gedropt bij Driel als ondersteuning voor de Britten, die ten noorden van de Rijn waren geland. Maar door het slechte weer in Groot-Brittannië werd hun vlucht uitgesteld. Als ze op 21 september landen is de strijd feitelijk al beslecht en kunnen ze het verloop niet meer keren.

Liefdesverhaal

Het levensverhaal van de veteraan laat zich lezen als een roman: Jozef werd in 1922 in een dorpje in het oosten van Polen geboren. Na de Duitse inval werd dat deel door Rusland bezet. Jozef en zijn familie werden afgevoerd naar een kamp in Siberïë. Daar ontmoet hij Emilia, de liefde van zijn leven.

Nadat Hitler in juni 1941 Rusland aanvalt worden de Polen vrijgelaten. De wegen van Jozef en Emilia scheiden zich. Jozef voegt zicht bij het Poolse leger en reist via Kazachstan, Perzïe, Palestina en Zuid-Afrika naar Groot-Brittannïe waar hij zich aansluit bij de 1ste Poolse Onafhankelijke Parchustistenbrigade.

Emilia verliest tijdens de Tweede Wereldoorlog haar ouders en komt pas in 1943 aan in Engeland waar ze lid wordt van de Women's Auxilliare Air Force. Na de oorlog trouwt het stel en gaat in Schotland wonen.

In 2016 was er in het Airborne Museum in Oosterbeek een expositie over het echtpaar.

Jozef en Emilia tijdens de oorlog.

Video van Jozef over zijn liefde