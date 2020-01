Met een vergrootglas zoeken naar eitjes van de bedreigde sleedoornpage

Je ziet ze bijna over het hoofd, de eitjes van de sleedoornpage. Zo klein zijn ze. Al vanaf oktober zijn de onderzoekers van de Vlinderstichting bezig de eitjes van de sleedoornpagevlinder in kaart te brengen. En dat blijkt minder dan gedacht. Tot nu toe is de opbrengst 31. En dat is weinig in vergelijking met de afgelopen jaren.

Sicco Ens van de Vlinderstichting: 'In 2018 hadden we 60 eitjes op deze plek. En in 2017 hadden we in heel Arnhem 1200 eitjes.' Volgens de veldonderzoeker heeft dat te maken met de ernstige droogte in de zomer van 2018 en 2019. 'Het jaar 2018 was echt een dieptepunt voor de sleedoornpage. De droogte heeft er echt voor gezorgd dat minder dan de helft de zomer hebben overleefd.'

De Sleedoornpage wordt bedreigd. Door het verdwijnen van cultuurlandschappen in de jaren 80, is deze vlindersoort hard achteruitgegaan. In april komt de rups uit. In juli zal de vlinder vliegen.

Het eitje van de sleedoornpage.