Buurt wil verhuizing van veroordeelde pedofiel, onrust in Harderwijk is groot

Een explosie, een bekladde auto en tientallen ongeruste buurtbewoners. In de wijk Drielanden in Harderwijk heerst onrust. Die komt voort uit de berichten dat een veroordeelde pedofiel in de wijk is komen wonen. Hoe is dit balletje aan het rollen gekomen en waar maken mensen zich druk over?

In mei 2019 is een veroordeelde pedofiel in Drielanden komen wonen. De man werd in 2012 in hoger beroep veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk waren. Het hof achtte bewezen dat de man zeven jongens in de leeftijd tussen 11 en 16 jaar had misbruikt. De man was met deze jongeren in contact gekomen via de kerk, waar hij jeugdleider was en via zijn dj-school. De man heeft zijn straf uitgezeten en heeft daarna een reclasseringstraject gevolgd.

Anonieme brief bezorgd

Begin december ontvingen meerdere bewoners van de wijk een anonieme brief, waarin ze gewaarschuwd werden voor deze man. Zijn naam en adres werden in die brief vermeld. Ook werd bewoners gewaarschuwd hun kinderen niet bij de familie in de buurt te laten komen.

Na de verspreiding van deze brief hield de gemeente een buurtbijeenkomst. 'Maar eerlijk gezegd waren we daarna niet gerustgesteld', zegt Jack die namens de buurtbewoners spreekt. Jack wil niet met zijn achternaam in de media. 'We vragen ons af of de gemeente wel genoeg doet de kinderen in deze wijk te beschermen. Er wonen hier heel veel kinderen. Dit is de kindvriendelijkste wijk van Harderwijk.'

Telefoons in beslag genomen

Volgens Jack zijn twee telefoons van de familie in beslag genomen en gecontroleerd. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat. 'Maar op die telefoons is geen strafbaar materiaal aangetroffen. En ook verder zijn er bij ons geen aanwijzingen van strafbaar handelen', gaat ze verder.

Toch ziet Jack veel onrust in de wijk. 'En niet alleen hier. Afgelopen week kwamen er al twee mensen hier, die voor het huis van deze man stonden om hem naar buiten te lokken. Die man is daar niet op ingegaan, maar het voelt ook wel onveilig als mensen hier naartoe komen om hem te bedreigen.'

Zondagavond werd de achterdeur van de familie met zwaar vuurwerk uit de sponning geblazen. De familie was op dat moment zelf niet thuis. In de nasleep van de zware knal kwamen tientallen buurtbewoners naar het huis.

Zie ook: Onrust in wijk Drielanden in Harderwijk na explosie in woning

Situatie onhoudbaar geworden

Volgens Jack is de situatie inmiddels onhoudbaar geworden. 'Niet alleen vanwege het feit dat deze man een veroordeelde pedofiel is, maar ook omdat er zoveel onrust is ontstaan en er nu mensen zijn die het recht in eigen hand willen nemen. Dit gaat ten koste van de veiligheid van de buurt. Wij willen dan ook dat de gemeente zorgt dat hij weggaat uit deze wijk.'