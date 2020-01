Studio Rheden wordt buurman van Omroep Gelderland

Studio Rheden, de publieke lokale omroep voor de gemeenten Rheden en Rozendaal, is verhuisd naar de Kloosterstraat 1b in Arnhem. Sinds maandag komen de uitzendingen uit de nieuwe studio.

Studio Rheden moest na ruim twee jaar verhuizen, omdat de verhuurder andere plannen had met het pand op industrieterrein IJsseloord 2 in Arnhem. Hoewel huren onder de nieuwe eigenaar tot de mogelijkheden behoorde middels een interne verhuizing, is er bewust voor gekozen om een ruimte te betrekken naast Omroep Gelderland.

Geld voor primaire taken

Door de verhuizing dichter bij Omroep Gelderland heeft Studio Rheden meer mogelijkheden om verder te groeien, omdat middelen en faciliteiten gedeeld kunnen worden met de publieke regionale omroep. Hiermee worden kosten bespaard en is Studio Rheden in staat meer geld in professionalisering van haar primaire taken te steken.

Voorzitter Martin Slijper van Studio Rheden: 'Het verhuizen ging sneller dan gedacht. We zitten nu in een kantoorpand onder in een kerk naast Omroep Gelderland. Wij zijn erg blij met de ondersteuning die wij krijgen van Omroep Gelderland. Dit is een logisch vervolg op een bestaande samenwerking met Omroep Gelderland waarin redactioneel al nieuwsberichten worden uitgewisseld.'

'Hoop dat lokale omroepen aansluiten'

Ook directeur Guus van Kleef van Omroep Gelderland is verheugd met deze stap: 'Voor ons is samenwerking met lokale omroepen één van de speerpunten, de stap die Studio Rheden nu maakt is een heel logische in een al langer lopende samenwerking. Ik hoop dat ook andere omliggende lokale omroepen zich zullen aansluiten.'

Studio Rheden neemt hiermee als eerste omroep in de regio RijnIJssel het voortouw om verdere professionalisering mogelijk te maken en uiteindelijk een streekomroep te vormen met andere lokale omroepen uit de streek. Er zijn hierover al diverse gesprekken gevoerd en Studio Rheden hoopt dat er meer zullen volgen om de streekomroep van de grond te krijgen.

'Kwalitatief lokaal nieuws'

Slijper: 'Het is zo zonde dat de lokale omroepen binnen een straal van enkele kilometers hetzelfde doen en hierdoor kosten dubbel maken. Wij geloven sterk in het samenvoegen van facilitaire zaken om kosten te reduceren. Geld dat wij beter kunnen steken in het brengen van kwalitatief lokaal nieuws.'