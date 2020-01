Wie kan Gerda helpen met haar keyboard of wil wel samen fietsen of wandelen?

Ik ben eigenlijk op zoek naar een tweetal dingen. Allereerst zoek ik iemand die mij kan helpen met mijn keyboard. (een Yamara PRS 295) Ik kan zelf wel de toetsen bedienen, maar ik zoek iemand die mij verder kan helpen bijvoorbeeld met de akkoorden. Dat lukt mij niet aangezien ik zelf blind ben. Ik heb wel in handleiding in braille, alleen kan ik hier geen handigheid in krijgen. Dus als iemand mij zou kunnen en willen helpen, heel graag. Ik ben ook bereid om met mijn keyboard ergens heen te gaan, als dat makkelijker is. (wel spreek ik dan graag bij een station af)

Ook zoek ik iemand die het leuk zou vinden om samen met mij te fietsen of te wandelen. Ik beschik zelf over een tandem (zonder trapondersteuning) waar ik samen graag een ritje mee zou willen maken. Dus mocht er iemand zijn die het leuk zou vinden dan kom ik graag met diegene in contact.



Kunt u Gerda helpen met haar keyboard of lijkt het u leuk om samen te gaan wandelen of te fietsen? Reageer dan hieronder.