Diana vond handgranaat: 'Ik had wel dood kunnen zijn'

'Ik heb de dood in de ogen gekeken. Ik besef nog niet wat er gebeurd is.' Krantenbezorgster Diana van Eeuwijk uit Kerkdriel zegt het koeltjes, maar ze is aan de dood ontsnapt. 'Maar ik heb nog wel even foto's gemaakt, hoor.'

De 36-jarige vrouw belde 112 nadat ze maandagmorgen tegen 4.45 uur stuitte op een handgranaat in de Gasthuisstraat in haar dorp. 'Ik heb die krantenwijk nog niet zolang dus ik moest even goed op mijn lijst kijken wie een krant moest hebben.'

En opeens lag daar dat projectiel. 'Hé, dat lijkt wel een handgranaat dacht ik meteen. Ik heb toen mijn baas gebeld en die zei dat ik meteen 112 moest bellen.'

Ik heb een kwartier op de politie gewacht Diana vond handgranaat in Kerkdriel

En dat deed de krantenbezorgster. 'Ik moest wel een kwartier wachten. Toen kwamen de agenten pas.' De ontmoeting verliep tamelijk bizar. De vindster van de granaat: 'Ze kwamen en vroegen meteen: waar ligt dat ding? Ik zei: ook goedemorgen. En toen moest ik weg. Ik heb mijn krantenwijk afgemaakt en dat was het.'

Ze heeft de verhalen gehoord voor wie de handgranaat mogelijk bedoeld was. 'Tja, voor de burgemeester misschien, hè.'

Diana heeft uren na de vondst nog steeds niet helemaal door wat haar is overkomen, zegt ze, al klinkt ze zeer kalm aan de telefoon.

En af en toe klinkt er zelfs enige bravoure door in haar stem. 'Ik heb de dood in de ogen gekeken. Ik ben aan de dood ontsnapt en wie weet wat er was gebeurd als die granaat was afgegaan. Dan was het appartementencomplex waar die in de buurt lag misschien wel heel erg beschadigd.'

